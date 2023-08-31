الأمير جلوي بن عبدالعزيز يدشّن مبادرة “تحقيق أمنية” بمنطقة نجران

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أكّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهمية العمل الخيري في تعزيز التطوع والإحسان بما ينمي الأواصر الاجتماعية ويسهم في خلق مجتمعات أكثر شمولية ومرونة من خلال رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، ودعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم وحماية الأطفال بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تحسين جودة الحياة وتنمية المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال تدشين سموّه في مكتبه بالإمارة اليوم، مبادرة “تحقيق أمنية 2023″، بحضور رئيس مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية المهندس عبدالحميد محمد الرفاعي، ورئيس جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران المهندس حسن بن صالح شتوي، وعدد من مستفيدي جمعية رعاية.

وتستهدف المبادرة الإنسانية, الأطفال المصابين بمرض السرطان ضمن فعاليات اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يوافق الـ 5 من سبتمبر من كل عام، عبر تحقيق أماني هؤلاء الأطفال وفق آلية معينية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للإسهام في دعم جهودهم محاربة هذا المرض، كما تهدف المبادرة إلى التخفيف من معاناة الأطفال وذويهم، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، ومساندة ذوي الأطفال ودعمهم في الرعاية، وتحقيق أهداف اليوم العالمي للعمل الخيري.