الأمير جلوي بن عبدالعزيز يدشّن معرض “وطن بلا مخدرات” بتعليم نجران

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دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، معرض “وطن بلا مخدرات “، الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، بمشاركة عدد من الإدارات والجهات الحكومية والجمعيات المختصة بالمنطقة، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، وذلك بمقر بيت الطالب بحي الفهد.

وفور وصول سموّه أفتتح المعرض المصاحب للفعاليات، وطّلع على ما يحتويه من لوحات ومجسمات ونماذج لتوعية المجتمع بمخاطر المخدرات، والتعريف بأضرارها الصحية، وتعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية والتدريبية لمواجهة هذه الآفة بين أوساط الشباب والشابات.

كما شهد سموّ أمير نجران عرضاً حياً لإقامة وتنفيذ عدد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية والورش التدريبية للوقاية من أخطار المخدرات على مستوى المدارس الحكومية والأهلية والعالمية ومكاتب التعليم، التي تستهدف أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات والموجهين والموجهات والمجتمع التعليمي والمجتمع المحلي، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب وطالبات تعليم نجران في تلوين لوحات تشكيلية بعنوان “وطن بلا مخدرات”.

وفي ختام المعرض كرَّم سموُّه الجهات المشاركة، كما تسلَّم سموُّه هدية تذكارية بهذه المناسبة.