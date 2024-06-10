الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى انطلاق مهرجان بُر نجران الأول

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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بما يشهده القطاع الزراعي في المملكة من تطور ملحوظ، وذلك بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -، مشيراً إلى ما تكتنزه منطقة نجران من مقومات زراعية تنتج العديد من المحاصيل الزراعية التي تسهم في استدامة الأمن الغذائي، حاثاً المزارعين على الحفاظ على هذا الإرث الوطني.

جاء ذلك خلال رعاية سموه اليوم، لمهرجان بُر نجران الأول، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، ومشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بجوار قصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود.

ودشّن سموه المهرجان إيذاناً بانطلاق فعالياته، ثم تجوّل في أرجائه، مطلعاً على ما يحويه من أركان ضمت إنتاج المزارعين من البر النجراني بأنواعه الصمّا والسمرا والزراعي، وكذلك الحبوب والتمور وغيرها من المحاصيل الأخرى، إلى جانب ركن بنك التنمية الاجتماعية، وأركان الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي، وأركان تراثية، وأركان للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم من المأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة.

وفي نهاية الجولة تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما التقطت لسموه الصور التذكارية مع المشاركين في المهرجان.

يذكر أن المهرجان يقام على مدى ثلاثة أيام ويتضمن مسرحاً للأسرة والطفل يُقدّم العديد من الفعاليات الترفيهية والألعاب التفاعلية لزوّار المهرجان.