الأمير جلوي بن عبدالعزيز يستعرض التقرير الختامي لمهرجان مزاد نجران الأول للإبل

المناطق_ نجران

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، التقرير الختامي لمهرجان مزاد نجران الأول للإبل قدمه المشرف العام على المهرجان هادي بن بنيان بن شويل.

واشتمل التقرير على إحصائيات مبيعات المهرجان، التي بلغت ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف ريال، ومشاركات مختلف أنواع الإبل، إضافة إلى الخدمات الطبية التي استفاد منها 6000 زائر للمهرجان، من أصل 35 ألف زائر لفعاليات المهرجان، كما اشتمل التقرير على الفعاليات التي صاحبت المهرجان، وكذلك انطلاقة قافلة “ابار حمى”، مشاركة الأسر المنتجة، والحرفيين، والفرق الشعبية.

وأكد سموّه أن مهرجانات الإبل في مناطق المملكة تعزز من الحراك الاقتصادي والثقافي وتسهم في تمكين التوسع بالاستثمار في هذا المجال، الذي يعد أحد محاور رؤية المملكة 2030، منوهاً بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسمية عام 2024 بـ “عام الإبل”، الذي يعكس الاهتمام الكبير من القيادة الحكيمة بالإبل ويسهم في إبراز هذا الموروث العريق، وارتباطها بحضارة المملكة، وبوصفها موروثاً ثقافياً أصيلاً ومكوناً أساسياً للبناء الحضاري.

وثمّن سمو أمير نجران، جهود الجهات الحكومية والأهلية المشاركة وكافة اللجان العاملة في المهرجان وما أنجزته من أعمال أسهمت في تسخير جميع الإمكانيات لخدمة ملاك الإبل والزوار.