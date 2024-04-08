الأمير جلوي بن عبدالعزيز يستعرض خطة عمل الأمانة وفرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تقريراً لخطة أعمال أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها، وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، وكيل أمين منطقة نجران المهندس جابر بن مانع آل نصيب، ومدير فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان.

وحثّ سموه على التنسيق التام والتكامل بين الجهات المعنية لإخراج هذه المناسبة الغالية بالصورة المناسبة، مشددًا على الأخذ في الاعتبار بالقيم الاجتماعية وفرض وسائل الأمن والسلامة في مواقع الاحتفالات.

وتطرق سمو أمير نجران إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الحكيمة -أيدها الله-، لخدمة الزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك, وما وفرته من إمكانيات كبيرة أدت بفضل الله إلى نجاح خطط العمرة خلال الشهر الفضيل.