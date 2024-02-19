الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطّلع على برامج جامعة نجران الأكاديمية لنزلاء سجن المباحث العامة

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أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن ما تشهده سجون المباحث العامة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة من برامج وأنشطة تجسد حرص الدولة على أبنائها وبناتها، مباركًا للنزلاء تخرجهم بدرجة البكالوريوس هذا العام، راجياً لهم التوفيق وأن يكونوا أبناء صالحين مصلحين ومخلصين في خدمة الدين والملك والوطن.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، على تقرير البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة نجران لنزلاء سجن المباحث العامة بمدينة أبها، قدمه رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، حيث شهد تخرج بعضهم بدرجة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية، والإدارة العامة، وكذلك دورات تدريبية حول تطوير الذات وتنظيم الوقت.

وأوضح الدكتور الخضيري، أنه من منطلق المسؤولية الوطنية والمجتمعية للجامعة، احتفت الجامعة قبل أسبوعين بتخريج مجموعة من نزلاء سجن المباحث العامة في مدينة أبها، ممن أكملوا دراستهم وحصلوا على الشهادة الجامعية “البكالوريوس” بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، مشيرًا إلى أهمية دور مؤسسات التعليم في تنفيذ برامج الرئاسة في احتواء من تأثروا بفكر الفئة الضالة، وتمكينهم من مواصلة التعليم، ودمجهم ليكونوا صالحين في المجتمع، وتأهيلهم للإسهام في تنمية الوطن.