الأمير جلوي بن عبدالعزيز يُثمِّن حصول مطار نجران على شهادة الاعتماد الدولي

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ثمَّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، حصول مطار نجران الدولي، على شهادة الاعتماد الدولي لتجربة المسافر من مجلس المطارات العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم الرئيس التنفيذي لشركة تجمع المطارات الثاني المهندس علي بن محمد مسرحي يرافقه مدير عام مطار نجران محمد بن يحيى القحطاني وعدداً من منسوبي الشركة.

وتسلَّم سموه خلال اللقاء التقرير السنوي لمطار نجران الدولي للعام الماضي 2023م، والذي تضمن الحركة الجوية حيث بلغ عدد المسافرين 835.485 مسافراً بزيادة تبلغ 14% ، وعدد الرحلات 6.508 رحلات بنسبة نمو 12% مقارنة بالعام الماضي، و الوجهات والناقلات الجديدة والتي بلغ معدل نموها في عام 2023 ما نسبته 33% ، وحركة الشحن وزيادة في عدد الوجهات الدولية والخدمات والأنشطة التجارية ، بالإضافة إلى ما قدمه المطار من خدمات لتحسين تجربة المسافر.

كما استمع سمو أمير منطقة نجران من مسرحي لشرحٍ عن المبادرات التي تعتزم الشركة تقديمها في مطار نجران الدولي والمشروعات الجاري تنفيذها.