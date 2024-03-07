الأمير حسام بن سعود يدشّن مركز السياحة النحلية بمبنى جمعية النحالين التعاونية بالباحة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مركز الزوار والمبيعات ومركز السياحة النحلية بمبنى جمعية النحالين التعاونية بالباحة.

وتجوّل سموه بعد التدشين في أرجاء المركز، مستمعاً إلى شرح من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الخازم، عن منظومة مشاريع الجمعية التي تشمل المجمع التجاري والسكني، ومعهد جمعية النحالين التعاونية الدولي للتدريب، ومركز الزوار، والمبنى الاستثماري المجاور لمستشفى بالجرشي، مشيراً إلى أن المركز يتكون من طابقين، لعرض منتجات وأدوات ومستلزمات تربية النحل الحديثة، ومعلومات نوعية عن النحل وأهميته ومنتجاته وفوائده الغذائية والطبية.

كما دشّن سمو أمير الباحة برنامج السياحة النحلية الذي يستهدف زوار الجمعية من أبناء المنطقة ومن خارجها، وتستهدف تعريف الزائر بالنحل ومنتجاته وبجميع العمليات النحلية مثل جمع العسل وادارة النحل وفحص النحل والنباتات النحلية وكيفيه فرز العسل وتعليبه وتغليفه.

بعد ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية النحالين وبنك التنمية الاجتماعية بالباحة، والتي تٌعنى بدعم ممارسي العمل الحر من خلال تقديم الدعم التمويلي للمرشحين المرخصين من قبل الجمعية بما يتوافق مع سياسة واشتراطات البنك التمويلية.

وأشاد سمو أمير منطقة الباحة بجهود جمعية النحالين في الاهتمام بالنحل وصناعة العسل في المنطقة في ظل ما تتميز به من غطاء نباتي فريد ما جعل ذلك سبباً في تميز العديد من المنتوجات ومنها العسل.

وفِي نهاية التدشين وافق سموه على الرئاسة الفخرية للجمعية، فيما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.