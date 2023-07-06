الأمير حسام بن سعود يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمهرجان صيف منطقة الباحة

المناطق_واس

رأَس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لصيف المنطقة ، اجتماع اللجنة العليا لصيف الباحة لهذا العام ، بحضور جميع أعضاء اللجنة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد خلالها حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تقديم الخدمات لجميع الأهالي والزوار وفي جميع المواقع، مؤكداً أهمية إعطاء ملف السياحة الاهتمام الكبير لما تتميز به المنطقة من مقومات سياحية من اعتدال الأجواء وتوفر غطاء نباتي مميز، خصوصاً أنها شهدت هذا العام أمطار خير وبركة أسهمت في إظهار ما تكتنزه من جمال للطبيعة، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإبراز الفعاليات والبرامج التي تلبي احتياجات السائح والمصطاف مع أهمية تلافي السلبيات وتعزيز الجوانب الإيجابية وإخراج صيف هذا العام بما يتطلع إليه زوار المنطقة، والحرص على تنفيذ فعاليات جديدة مواكبة وموجهة للطفل والأسرة والشباب.

كما اطلع سمو أمير الباحة خلال الاجتماع على الجهود والاستعدادات والمبادرات المتعلقة بالفعاليات المتنوعة ومواءمة خطط الإدارات الخدمية والأمنية بما يحقق الجودة في الأداء والتنفيذ وتكليف لجنة للتقييم والمتابعة والرفع المباشر لسمو أمير المنطقة بمستوى التنفيذ للفعاليات والبرامج لأهمية الاطلاع على مؤشرات الأداء.