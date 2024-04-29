الأمير حسام بن سعود يرأس الاجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا لصيف الباحة

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رأَس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لصيف منطقة الباحة، اليوم ، الاجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا لصيف هذا العام، بحضور جميع أعضاء اللجنة العليا، وذلك بمكتب سموه في الإمارة.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد خلالها حرص القيادة الرشيدة على أهمية تعزيز وجهة الباحة السياحية من خلال الارتقاء بالخدمات وتوفير المزيد من البدائل السياحية من خلال تقديم وتوفير أفضل الخدمات لجميع الأهالي والزوار، مشيرًا إلى ما يمثله القطاع السياحي من أهمية كونه من أهم مزايا المنطقة النسبية.

وأكد أهمية تفعيل جميع الجهات الحكومية لأدوارها الرقابية لضمان جاهزية جميع المواقع السياحية بالمنطقة وضمان انسيابية الأعمال التشغيلية واستمرارها مع الحرص على مشاركة المجتمع المحلي بما يبرز هوية المنطقة وإرثها التاريخي ويعكس عبق الضيافة السعودية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الخطط المقدمة من الجهات المشاركة ، فيما وجه سموه اللجنة التنفيذية بانعقاد اجتماعاتها بصفة دورية وحصر جميع الفعاليات والبرامج والأنشطة والمهرجانات وتطويرها ضمن روزنامة فعاليات متنوعة بالمنطقة تستهدف جميع الشرائح والفئات.