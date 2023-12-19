الأمير حسام بن سعود يرأس الاجتماع الأول لمجلس جائزة الباحة للإبداع والتميز في دورتها التاسعة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس جائزة الباحة للإبداع والتميز، بقاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجائزة في دورتها التاسعة.

وثمن سموه خلال كلمته، جميع الجهود التي تبذلها جامعة الباحة وأمانة الجائزة للمساهمة في تطوير وتحقيق أهداف الجائزة؛ مبيناً أن كل ما يقدم في هذه الجائزة يصب في خدمة الوطن والمواطن من خلال تشجيع المتميزين لاستمرار إبداعهم.

من جانبه أوضح معالي رئيس جامعة الباحة، رئيس اللجنة الاستشارية للجائزة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, أن التحفيز والحث على التميز والإبداع في الأداء لهو مُنْطلِقٌ من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مؤكداً الحرص على تنفيذ توجيهات سمو أمير المنطقة على مواصلة العمل قدما لإبراز جوانب التميز والإبداع وتعزيزها من خلال هذه الجائزة.

بعد ذلك, استعرض أمين الجائزة الدكتور منصور أبوراس, فروع الدورة الحالية والجدول الزمني لأعمالها، كما عرض الموقع الإلكتروني للجائزة، مؤكداً أن الجائزة ما زالت في طور استقبال المشاركات؛ لتبدأ في مرحلة الفرز والتحكيم.

وفي ختام الاجتماع جرى الاستماع إلى عدد من المشاركات والمداخلات حول جدول الأعمال وموضوعاته، وانتهى إلى حزمة من القرارات والتوصيات.