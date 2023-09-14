الأمير حسام بن سعود يرأس الاجتماع السابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالباحة

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رأسَ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أميرمنطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، الاجتماع السابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة، بحضور جميع الأعضاء.

واستهل سموه الاجتماع بكلمة أشاد خلالها بالجهود التي تبذلها اللجنة التنفيذية لتحقيق مستهدفات لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية وتقديم الحلول التي تكفل رفع نسبة التملّك للفئات المستهدفة من برنامج الإسكان التنموي، تحقيقاً لرؤية السعودية 2030 وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

بعد ذلك ناقش سموه حالة المهام المرتبطة باللجنة، مستعرضاً مشاريع الإسكان التنموي الجاري تنفيذها ونسب إنجازها .