الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلاب وطالبات جامعة الباحة

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ 18 من طلاب وطالبات جامعة الباحة للعام الجامعي 1445هـ، البالغ عددهم 3483 خريجًا وخريجة، وذلك بمسرح مراوة بمدينة الباحة.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعدها ألقى معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين كلمة رفع فيها باسمه، واسم جميعِ منسوبي ومنسوباتِ الجامعة، وطلابِها وطالباتها؛ الشّكرِ والتّقديرِ للقيادة الرشيدة على العنايةِ الدّائمة، والدّعم السّخي، والاهتمامِ المستمر الذي يلقاه التعليمٍ؛ لتحقيقِ رسالتهِ، وأهدافهِ، وغاياتهِ؛ وعلى ما تنعمُ به الجامعة من دعمٍ، ورعايةٍ، واهتمامٍ، وتوجيهٍ؛ لتحقيقِ رؤيتِها، ورسالتِها، وأهدافها.

وقال معاليه :” سبعون ألفَ خريجٍ وخريجةٍ، هم مجموع ما زفّتهم الجامعة منذ نشأتها، وفي هذا اليومِ المبارك؛ ها نحن -بحمد الله- نجني بعض ثمار جامعتنا بدفعة جديدة من أبنائِنا وبناتِنا، ونحصد بمعية سموكم غرس سنوات مليئة بالجدِّ، والاجتهادِ، والمثابرةِ، والعملِ المتواصل لتخريج الدفعة الثامنة عشرة”.

وأضاف ” ولا شكَّ أنَّ هذه الاحتفاء بهذه الكوكبةِ المتميَّزة مدعاة بمزيد العطاءات المستمرة، والجهود المكثَّفة، بعد أنْ تمكَّن أَبناؤنا وبناتُنا الخرّيجونَ والخرّيجات من أدواتهم المعرفيّةِ والعلميّةِ؛ لينطلقوا بكلِّ عزٍّ وفخرٍ – مع مَنْ سبقهم- إلى باحاتِ الوطن بالجدِّ والاجتهاد، ويواصلوا أداءَ واجباتهِم تجاهَ دينِهم، ثمّ قيادتِهم، ومجتمعِهم؛ ولينغمسوا بالعملِ المثمرِ نحو مواصلة رحلة ما نشهده في وطننا من تنميةٍ، وازدهارٍ، وتقدّم ” .

عقب ذلك أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور على القرني نتائج الخريجين.

وشاهد سموُّه والحضور عرضا مرئيّاً عن نتائج الخريجين، بواقع (٣٤٨٣) خريجًا وخريجة، في عدد من التخصصات الطبية، والعلمية، والهندسية، والإدارية، والتربوية؛ منهم (٤٤) من حملة الماجستير، و(٣٣٦٨) لحملة البكالوريوس، و(٧١) لحملة الدبلوم المتوسط، يضاف إليهم (٤٠) خريجًا وخريجة لطلبة المنح من (١٠) دولٍ عربية وإسلامية وصديقة، ثم أدى خريجو كلية الطب قسم الكلية الذي ألقاه عليهم عميد الكلية الدكتور أحمد بن حسن الغامدي.

بعد ذلك ألقيت كلمات الخريجين، عبَّروا فيها عن سعادتهم بتخرجهم، معربين عن شكرهم لسموِّ أمير منطقة الباحة على رعايته الحفل ومشاركته فرحتهم بتخرجهم بعد أن أمضوا مراحل الدراسة الجامعية في جد ومثابرة، متطلعين لخدمة الوطن كل في مجال تخصصه.

إثر ذلك شهد سموًّه والحضور أوبريت بعنوان ” فرحة وطن “.

وفي ختام الحفل سلَّم أمير منطقة الباحة دروعاً تذكارية لشركاء النجاح للحفل، فيما تزيَّنت سماء الحفل بالألعاب النارية.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود في تصريح صحفي عن سعادته بمشاركة الخريجين فرحتهم، مقدماً لهم التهنئة ، ومتمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المقبلة وخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

وقال سموه ” يطيب لي في هذه المناسبة أن أرفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لدعمهما واهتمامهما بالتعليم في مختلف القطاعات”.

حضر الحفل عدد من المسؤلين في المنطقة وأولياء أمور الطلاب والطالبات الخريجين.