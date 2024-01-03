الأمير حسام بن سعود يستقبل القيادات الصحية بالباحة ويطلع على أعمال انطلاق التجمع الصحي بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة الدكتور عبدالدائم بن محمد العنزي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالباحة الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري، وعددًا من القيادات الصحية.

واطلع سموه على أعمال انطلاق التجمع الصحي في منطقة الباحة والخطط التي أعدتها الإدارات الصحية لأعمال وآليات العمل الصحي خلال المرحلة القادمة.

من جانبه قدم كل من الدكتور العنزي والدكتور الأسمري شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على متابعته وتوجيهاته المستمرة والداعمة للعمل الصحي.

وأوضح الدكتور الأسمري أن الإدارات التنفيذية والصحية بالتجمع والمنشآت الصحية في المنطقة على أتم الاستعداد لتقديم الخدمة الصحية بالشكل المأمول والمتطلع من القيادة الرشيدة.