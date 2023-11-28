الأمير حسام بن سعود يطلّع على سير العمل بجامعة الباحة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على جاهزية جامعة الباحة للفصل الدراسي الثاني وخططها الأكاديمية والتعليمية والبحثية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، الذي قدماً شرحاً عن جاهزية الجامعة للفصل الدراسي الثاني وخططها الأكاديمية والتعليمية والبحثية، وأهم الأهداف والبرامج التوعوية والتثقيفية والتعليمية والمشاركات التي تقدمها الجامعة، مشيراً إلى ما عملت عليه الجامعة من تسخير الإمكانات والطاقات البشريّة وأنظمتها الإلكترونية كافة، وذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للجامعة بما ينعكس إيجاباً على الطالب والطالبة في توفير البيئة المناسبة للتحصيل العلمي.

وثمَّن سمو أمير منطقة الباحة الدور الذي تقوم به جامعة الباحة في خدمة الطلاب والطالبات، والخدمات التي تقوم بها الجامعة وتقدمها على مدار العام.

من جانبه نوه الدكتور الحسين بما يحظى به التعليم بوجه عام والجامعات بوجه خاص من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، مثمناً الرعاية التي تحظى بها الجامعة من سمو أمير المنطقة، الأمر الذي أسهم في تحقيق الجامعة للكثير من المنجزات، مبيناً أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لحرصه على دعم أعمال الجامعة وتحقيق مصالحها ومسؤولياتها، واهتمامه بكل ما يعزز خططها وتنميتها وخدمتها لطلابها وطالباتها.