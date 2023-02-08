الأمير حسام بن سعود يفتتح فعاليات مهرجان “شتاء الباحة” بالمخواة

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افتتح صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة أمس, فعاليات مهرجان شتاء الباحة، الذي تستمر فعالياته ثلاثة أشهر بمحافظة المخواة.

وتجوَّل سموُّه في أرجاء المهرجان المتضمن معرضًا يبرز الجانب التراثي وآخر للتسوق والترفيه.

بعد ذلك شرَّف سموُّ أميرِ الباحة الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، الذي بُدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أعلن سموُّه افتتاح فعاليات المهرجان، معرباً عن سعادته بوجوده لإطلاق فعاليات شتاء الباحة ذات الجمال والسخاء ‏تهامة الإنسان المعطاء.

تلا ذلك تكريم شركاء النجاح, ثم شاهد سموُّه والحضور “أوبريت” بعنوان “موطن العز”، بمشاركة فرقة تهامة الشعبية.

وفي تصريح لسموِّه في ختام الحفل، أكد خلاله حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على تلمس احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الراحة والرفاهية للمواطن، وقال: “تفقدنا خلال هذه الأيام محافظات القطاع التهامي، وتم تدشين عدد من المشاريع تجاوزت قيمتها المليار ريال, مشيراً إلى وجود العديد من القرى التراثية بالباحة التي تعمل عليها وزارة الثقافة, وقرى تراثية أخرى جاري العمل عليها.

وأكد سموُّ الأميرِ حسام بن سعود أن منطقة الباحة تعـدُّ منطقة زراعية وسياحية وأثرية، وهي تشكل هوية المنطقة, حيث تحتضن المنطقة كل عام العديد من المهرجانات الزراعية كالرمان, والبُن, والزيتون, والتمور, وخيرات الباحة, التي سنعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل؛ لتكون ضمن فعاليات موسم الباحة القادم بإذن الله.