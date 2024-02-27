الأمير حسام بن سعود يقلّد مساعد مدير شرطة منطقة الباحة رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمّو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبة بالإمارة اليوم, مساعد مدير شرطة المنطقة لشؤون الأمن اللواء محمد بن مسفر الزهراني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه, اللواء الزهراني, متمنياً له التوفيق في مهام عمله، ومثمناً الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية بالمنطقة.

وأعرب اللواء الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر مراسم التقليد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء سالم بن هياف القرقاح.