الأمير حسام بن سعود يكرّم نحالي الباحة الحائزين على جوائز عالمية

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، وبحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، نخبة من نحالي منطقة الباحة نظير حصولهم على جوائز عالمية ولجهودهم في إنتاج عسل ذي جودة عالية على المستوى المحلي والدولي, وذلك خلال مشاركتهم في مسابقة “ناشيونال هاني شو” الدولية والمقامة في مدينة لندن بدولة بريطانيا, وتحققهم مراكز متقدمة.

من جانبه أكد المهندس الزهراني أن هذا الإنجاز الذي تحقق إنما هو بفضل من الله ثم نتيجة لدعم سمو أمير المنطقة -حفظه الله- لشباب المنطقة في شتى المجالات ولا سيما المجال الزراعي منها.