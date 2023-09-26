الأمير حسام بن سعود يناقش الخدمات والمشاريع الصحية بمنطقة الباحة

المناطق_واس

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أعمال ومشروعات مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة وخططها المستقبلية بالمنطقة .

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بالإمارة اليوم، بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني، وعدد من منسوبي صحة الباحة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات، كما تم استعراض الأعمال المنفذة من قبل الشؤون الصحية بالمنطقة .

وبين الدكتور الشهراني أن صحة الباحة استطاعت وفق التحليل العام للمؤشر الذي عرض على سموه العمل على 44 مشروعا تطويريا صحيا في المنطقة بتكلفة بلغت مايقارب 330 مليون ريال .

وأكد سموه في نهاية الاجتماع ضرورة تنفيذ المشروعات الصحية بالمنطقة وحل المتعثر منها للاستفادة منها وضمان دخولها للخدمة بما يخدم أهالي ومقيمي المنطقة، مطالبًا بوضع خطة زمنية لكل مشروع والإسراع في إعادة ترسية المشاريع المسحوبة.