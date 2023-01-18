الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بمكة المكرمة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، المدير العام لفرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبود، الذي سلم سموه التقرير السنوي للفرع.

ويحوي التقرير الأنشطة والفعاليات الرياضية المنفذة في منطقة مكة المكرمة خلال الموسم الرياضي (2021- 2022)، ومن أبرزها 10 بطولات دولية بمختلف الألعاب شملت ( فورميلا- رالي داكار – سوبر قلوب كرة اليد- كرة السلة 3×3 – المصارعة الحرة – كأس العالم لرفع الأثقال – كرة الماء الشاطئية- نِزال البحر الأحمر ).

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد الصالات الرياضية 9146 صالة للرجال والسيدات، فيما أقيم 2573 نشاطاً في مختلف الألعاب الجماعية والفردية بالمنطقة مكة المكرمة.