الأمير خالد بن سطام يستقبل مدير شرطة عسير ومدير الدفاع المدني بالمنطقة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام نائب أمير منطقة عسير، حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الداخلية، على أمن الوطن وتطبيق الأنظمة للمحافظة على سلامة كل مواطن ومقيم على أرض المملكة، مشيداً بجهود رجال الأمن وأهمية الدور الذي يقومون به لخدمة الوطن والحفاظ على أمن المواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم في مكتبه بديوان الإمارة، مدير شرطة منطقة عسير، اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي، حيث استمع سموه لشرح عن أعمال الشرطة وهيكلها التنظيمي وفروعها بالمنطقة، واستعرض المهام الرئيسية المنُاطة، وأبرز المنجزات الأمنية، والمراحل المتقدمة التي اتخذتها للتحول الرقمي.

والتقى سموه من جانب آخر، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، حيث استعرض تقريرًا عن أهم الإنجازات والأعمال التي نفذها الدّفاع المدني بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن أهم المخاطر والحوادث، منها مخاطر الأمطار والسيول بالمنطقة، وسبل تطبيق إجراءات السلامة المنفذة والإحصائيات الخاصة بالحوادث.