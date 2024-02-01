الأمير خالد بن سطام يشهد حفل تخريج 100 حافظ وحافظة لكتاب الله

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعسير، شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود نائب أمير المنطقة ، أمس، حفل تخريج الدفعة الـ(45) من حفظة وحافظات القرآن الكريم المنتسبين للجمعية وذلك بجامع الملك عبدالعزيز بأبها.

وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية يحيى بن علي آل مسعود، كلمة أوضح فيها أن عدد الخريجين والخريجات من طلاب الجمعية للعام 1444هـ بلغ 106 حفاظ وحافظات، مشيراً إلى أنه تم تقديم جوائز للخريجين ومعلميهم بأكثر من 400,000 ريال.

وأبان آل مسعود أن الجمعية تضم حالياً 115 داراً نسائيةً، و12 مجمعاً قرآنياً، وأكثر من 100 حلقة للبنين؛ منوها بالدعم الذي تلقاه الجمعية من ولاة الأمر – حفظهم الله – في إطار عنايتها بكتاب الله وحفظته، مما كان له أبلغ الأثر في جميع نشاطات الجمعية، مقدمًا الشكر لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما لبرامج وأنشطة الجمعية ورعايتهما الدائمة لها.

بعد ذلك استمع سمو الأمير خالد بن سطام والحضور إلى نماذج من تلاوات الدارسين، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن مسيرة وإنجازات الجمعية طوال (45) عاماً، ثم دشّن سموه الخطة الإستراتيجية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير للأعوام الأربعة القادمة.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو نائب أمير عسير، الطلاب المتميزين بالجمعية والداعمين والرعاة، كما تسلم سموه درعاً تذكارياُ بهذه المناسبة.