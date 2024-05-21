الأمير خالد بن سطام يفتتح معرض “الصناعة في عسير”

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود نائب أمير منطقة عسير، مساء اليوم، معرض “الصناعة في عسير “، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها خلال الفترة 20-22 مايو 2024 في مركز الأمير سلطان الحضاري بخميس مشيط.

وفور وصول سموه، قص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تجول على أجنحة المعرض والأركان المشاركة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أبرز المصانع المشاركة والصناعات التي تنتجها في عسير.

عقب ذلك، بدأ الحفل الخطابي بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مهدي آل هضبان كلمة ثمن خلالها دعم واهتمام سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لأعمال الغرفة وأنشطتها وبرامجها ،مؤكداً أن هذا المعرض يمثل أهمية كبيرة للمنطقة في ظل السعي لتطبيق أهداف إستراتيجية تطوير منطقة عسير المنبثقة من رؤية المملكة ۲۰۳۰ التي ربطت المشاريع الصناعية بالتنمية الشاملة المستهدفة .

وأشار آل هضبان إلى أن المعرض يعد أكبر ملتقى صناعي بالمنطقة ويشتمل على أهم الفرص الاستثمارية لدفع عجلة التنمية وتطوير القطاع الصناعي، حيث يجمع العديد من المصانع والشركات والمؤسسات التي تهدف إلى عرض منتجاتها وخدماتها للزوار.

ونوه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها بالقفزات النوعية التي حققها الاستثمار في منطقة عسير الذي وصل لأكثر من ۲۰ مليار ريال خلال شهر مايو 2024 فيما بلغ عدد المصانع القائمة حالياً بمختلف قطاعاتها أكثر من ٣٩٠ مصنعاً، مؤكداً حرص الغرفة على تحقيق أفضل النتائج في ظل دعم واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، حيث حققته ما نسبته ٩٨,٦ ٪ من مستهدفات العام الماضي.

عقب ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين غرفة أبها وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز ، ثم كرم الشركاء والرعاة والمشاركين في المعرض.