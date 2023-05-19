الأمير رشيد بن الحسن يصل جدة للمشاركة في القمة العربية 32

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وصل إلى جدة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن الثاني, شقيق صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية .

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.