الأمير سعود بن بندر يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة “سابك”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية , بديوان الإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة شركة سابك خالد الدباغ , يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالرحمن الفقيه وأعضاء مجلس الإدارة.

ونوه سموه بالدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة لتمكين الشركات السعودية ورفع كفاءتها لتكون رافدًا من روافد الاقتصاد وتوفير الفرص الوظيفية وتضاعف فرص الاستثمار وتفتح وتدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفت الانتباه إلى الدور الريادي الذي تمثله “سابك” في قطاع البتروكيماويات محليًا إضافة إلى كونها واحدة من أهم الشركات على خارطة الصناعة العالمية.

بدوره نوه الدباغ بما توليه القيادة الحكيمة من دعم دائم ومتابعة مستمرة لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الصناعي من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تُمثل جزءًا مهمًا من رؤية 2030 , مثمنًا اهتمام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بكل ما شأنه الارتقاء بالقطاع الصناعي في المنطقة.