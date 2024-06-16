الأمير سعود بن جلوي يتقدم المصلين في صلاة عيد الأضحى بجدة

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أدى صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى, في جامع الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله- بحي المرجان .

وأمّ المصلين عبدالعزيز بن صالح الزهراني، الذي أوصى خلال الخطبة المسلمين بتقوى الله تعالى في السِر والعلن, متناولاً فضل هذا اليوم المُبارك الذي ينحر فيه المسلمين أضاحيهم تقرباً إلى الله وتحقيقاً للتوحيد الخالص لله عز وجل وإتباعا لسنة الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يُعيده على أمتنا الإسلامية وهي تنعم بكل خير وعز وتمكين.

ودعا المسلمين إلى التسامح والتعاطف، وإصلاح ذات البين ونبذ الفرقة والعداوة، والبغضاء، وصلة الارحام وبر الوالدين والعطف على الفقراء والمساكين والايتام، متطرقا إلى فضل الأضحية، وأحكامها والشروط الواجب توافرها في الأضاحي، ووقت الذبح أو النحر، وبقية الشروط المتعلقة بها.

وسأل المولى في خطبته ان يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – خير الجزاء على مايقدمونه من تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم ليؤدوا نسكهم في يسر وطمأنينة.