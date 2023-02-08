الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية

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ترأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، رئيس لجنة الدفاع المدني الفرعية في مقر المحافظة، الاجتماع السنوي الثاني للجنة الدفاع المدني الفرعية للعام 1444هـ ، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على ما تم تنفيذه خلال الاجتماع السابق من توصيات مرتبطة بالسلامة العامة، وخطط الجهات الحكومية في تنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ والتنسيق بينها في أعمال اللجنة، كما تطرق الاجتماع إلى مدى التزام المستودعات بالاشتراطات والتعليمات.

وأكد سمو محافظ جدة على أهمية تعزيز كافة وسائل السلامة التي تسهم في حفظ الأرواح والممتلكات.