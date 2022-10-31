الأمير سعود بن جلوي يرعى حفلَ مجموعة “تمر” بمناسبة 100 عام على تأسيسها

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رعى صاحبُ السموِّ الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة, حفلَ مجموعة (تمر) بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، بحضور رئيس مجلس إدارة المجموعة, تمر أيمن تمر، ومسؤولين من القطاع الصحي، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عُرض بعدها “فيديو” تعريفي عن المجموعة مستعرضاً مسيرتها التاريخية.

وألقى رئيس مجلس إدارة شركة نوفارتس, جورج رينهاردت، كلمة نوَّه فيها بالجهود المتسارعة التي تبذلها المملكة لتحويل سوق الرعاية الصحية إلى ابتكار حلول علاجية تسهم في تقديم أطر ونتائج متطورة لخدمة المرضى، مؤكداً أن التعاون ولسنوات طوال مع مجموعة (تمر) جاء من بين الركائز الأساسية لتطوير المجالات الطبية وتحسين الجودة من أجل صحة المرضى.

من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة شركة (تمر)، أن مسيرة المجموعة انطلقت بثقة قبل مئة عام؛ للإسهام في بناء نهضة البلاد الطبية، مقدمة ضمن هذا المجال أكثر من قطاع عملي, شمل الأدوية والصيدلة وخدمات المستهلكين والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن المجموعة تعمل في نطاق مواكبة تطلعات المملكة لبناء نهضة شاملة تستوجب إسهام الجميع.

وأعلن إنشاءَ مصنع الشركة الجديد (تمر – مونليكي) الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في دعم توطين الصناعات في المملكة، وتوفير فرص توظيف للمزيد من الشباب السعودي خاصة في القطاع الدوائي في المملكة.

وفي ختام الحفل كرَّم صاحبُ السموِّ الأمير سعود بن جلوي الرعاةَ، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.