الأمير سعود بن جلوي يزور المدينة الصناعية الثانية بجدة

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زار صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، مشاريع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في المدينة الصناعية الثانية بجدة.

وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس ماجد العرقوبي وعدد من قيادات الهيئة.

واستهل سموّه الجولة بزيارة لعدد من المصانع ، مستمعًا إلى شرح موجز عن آلية العمل فيها، ثم وقف على جاهزية محطة الإطفاء بالمدينة الصناعية، فيما تجول في المبنى الإداري، وشاهد عرضاً مرئياً عن جهود الهيئة في محافظة جدة في تمكين الصناعة وتوطين الوظائف والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب دور “مدن” في تمكين الصناعة بمحافظة جدة، وما تقدمه من حلول صناعية وخدمات لوجستية ممكنة، تدعم وتطور القطاع الصناعي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تحقيقاً لرؤية 2030.

يُذكر أن “مدن” توفر 4 مناطق صناعية في المحافظة، تتمثل في 3 مدن صناعية وواحة مدن صناعية، بمساحات تتجاوز 105 ملايين متر مربع وأكثر من 1500 مصنع.