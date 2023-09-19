الأمير سعود بن جلوي يستقبل رئيس وأعضاء جمعية “مبادر”

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة “مبادر” معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان، والمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واطلع سموّه خلال الاستقبال على تقرير موجز عن منجزات جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز خلال الأعوام العشرة الماضية، والنسخة العاشرة للجائزة، إضافة إلى عرض عن الفعاليات التي ستنفذها الجمعية بالشراكة مع إدارة تعليم جدة للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات خلال شهر أكتوبر 2023م بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم.

وثمّن سمو محافظ جدة مبادرة جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، مؤكداً أهمية دعم وتشجيع المعلمين والمعلمات المتميزين.

من جهته, قدم رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة “مبادر” شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على اهتمامه ومتابعته للجائزة، مبيناً أن الجمعية بصدد تقديم عدد من الفعاليات المصاحبة للجائزة هذا العام تحت شعار “كلنا نقدرك” والتي تتضمن الفعاليات في عدد من المراكز التجارية بجدة, وتنفيذ أكبر لوحة جدارية لتقدير المعلمين والمعلمات (جدارية كلنا نقدرك) بالواجهة البحرية.