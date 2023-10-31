الأمير سعود بن جلوي يستقبل مدير الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، مدير الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بدر بن عبدالرحمن الحميِّد.

وتسلّم سموِّه خلال اللقاء نسخة من تقرير الربع الثالث للعام 2023 للأحوال المدنية بجدة، المتضمن إنجازات وإحصائيات مكاتب الأحوال المدنية بمحافظة جدة، حيث حقق مكتبا الأحوال المدنية بجدة (1) للرجال والنساء المركز الأول على مستوى مكاتب الأحوال في المملكة في الإنتاجية.

واستمع سمو محافظ جدة إلى شرح عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة، التي تعدُّ من أبرز وسائل الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية، وذلك لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد، إضافة للخدمات التي تقدمها لذوي الإعاقة من خلال تهيئة البيئة المناسبة لهم.