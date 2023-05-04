الأمير سعود بن خالد بن فيصل يُدشن مهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة، مهرجان الثقافات والشعوب بنسخته الحادية عشر، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة وسفراء وقناصل بعض الدول العربية والإسلامية لدى المملكة.

وزار سمو نائب أمير المنطقة، أجنحة الدول المشاركة في جولة تعريفية على أركان ومحاور المهرجان الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من إبراز ثقافات بلدانهم وحضاراتها في محفل يعزز الحوار ورسائل التعايش والتعارف ونشر المحبة والسلام بين مختلف الشعوب في بيئة تعليمية وثقافية ثرية، إذ يجمع المهرجان أكثر من 80 جناحاً يمثلون معظم دول العالم.

واستعرض طلاب الجامعة المشاركين التنوع الثقافي في الجامعة الإسلامية التي تضم أكبر تنوع ثقافي لبيئة تعليمية على مستوى العالم بأكثر من 150 جنسية يتحدثون أكثر من 50 لغة.

من جهته، قدّم سمو رئيس الجامعة الإسلامية، عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على رعاية ودعم هذا المحفل الثقافي الذي يحمل أبعاداً إنسانية تعزز التواصل بين مختلف طلاب الجامعة والمجتمع المحلي.

يُذكر أن فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب تستمر حتى 23 شوال الجاري، ويستقبل الزوار للتفاعل مع مختلف الأركان والفعاليات الترفيهية والتعليمية والثقافية التي يقدمها فضلاً عن عرض مجموعة من التجارب والمعارض ذات التجربة المعرفية والثقافية.