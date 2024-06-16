الأمير سعود بن طلال بن بدر يستقبل المهنئين بعيد الأضحى

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، صباح اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من أصحاب الفضيلة والمعالي ومديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية وأهالي المحافظة، الذين قدموا للسلام على سموّه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر المحافظة.

وفي بداية اللقاء رفع سمو محافظ الأحساء باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الأحساء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما قدم سموّه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وهنأ سموّه أهالي المحافظة بهذه المناسبة ونقل لهم تهنئة سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ويعيد على الجميع هذه المناسبة المباركة بأمن وأمان واستقرار ونماء وازدهار.