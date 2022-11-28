الأمير سعود بن طلال يزور مواقع مهرجان واحة الأحساء

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زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس، فعاليات مهرجان “واحة الأحساء”، الذي تنظمه هيئة التراث ومحافظة الأحساء، بالتعاون مع أمانة الأحساء، على مدى 30 يوماً ، في 6 مواقع تاريخية وترفيهية بمدن بالمحافظة، بحضور أمين أمانة الأحساء المهندس عصام الملا، ومدير هيئة التراث بالأحساء محمد المطرودي.

وشملت زيارات سموه، قصر إبراهيم التاريخي بوسط مدينة الهفوف التاريخية، ومشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد على السور الغربي للقصر، والعروض التراثية الأصيلة، واستمع لشرح عن الأهمية التاريخية للقصر، كما زار سموه حديقة الكوت، الواقعة مقابل البوابة الرئيسية لقصر إبراهيم التاريخي، إضافة إلى بيت البيعة، الذي يضم عدة معارض، منها معرض القهوة السعودية، ومعرض البيت السعودي، وركن حكاية المبايعة من أهالي الأحساء للملك عبدالعزيز، كما استمع إلى شرح عن البيت وما يضم من مقتنيات.

وتجول الأمير سعود بن طلال في سوق القيصرية التاريخي ، واطلع على الأركان المصاحبة للفعاليات، والتي ضمت مناطق بيع المأكولات الشعبية، والرقصات الشعبية، ومزيج من الفعاليات الحضارية والتقليدية، بالإضافة إلى العروض الموسيقية، كما زار المدرسة الأميرية، للتعرف على طرق صناعة المنتجات التقليدية؛ كالبشت الحساوي، والفنون التراثية كالنقوش الجصية من خلال معارض فنية، وورش تعليمية يومياً، ومعرض التعليم، والعروض الموسيقية، وأركان الحرف اليدوية المختلفة.

وشهد سموّ محافظ الأحساء خلال زيارته سوق القيصرية عروض الطيران الشراعي، الذي تمثل في تحليق 5 طيارين سعوديين، تابعين لنادي الأحساء للطيران الرياضي، ليلامسوا سماء سوق القيصرية، ورفع أعلام الوطن، بجانب تقديم حزمة مهارات وتشكيلات متنوعة، كما شهد عروض الطيران الشراعي بواسطة طائرات “الباراموتر”، التي حلقت على ارتفاعات متفاوتة، وقدمت تشكيلات متعددة في نطاق مواقع المهرجان في وسط مدينة الهفوف التاريخية.

ويمثل مهرجان “واحة الأحساء” فرصة لزيارة أهم المواقع التراثية في محافظة الأحساء، للتعرف على عراقة المنطقة وتراثها الأصيل، إلى جانب حضور الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية، والعيش تجربة فريدة ليس لها مثيل في الدمج بين الحضارة والتراث.