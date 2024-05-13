الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي يفتتح يوم المهنة 2024 بجامعة جدة

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افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، فعاليات “يوم المهنة 2024″، الذي تنظمه جامعة جدة، بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، ويستمر لمدة يومين، وذلك بمركز المؤتمرات بالجامعة.

وتجوّل سموّه في معرض يوم المهنة الذي يشارك فيه أكثر من 45 شركة ومؤسسة مـن القطاعيـن الحكومي والخاص يمثلون عدة مجالات مختلفة منها قطاع المال، واللوجستيات، والتقنية والعلوم وغيرها من القطاعات.

ثم دشّن سموّه، المرحلة الرابعة للبرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة أحد مبادرات المجلس المحلي بالمحافظة، وتنفذه جامعة جدة بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) بمنطقة مكة المكرمة وبالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة؛ ويهدف إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات وتوفير بيئة مناسبة لهم، والعمل على دعم البرامج التدريبية لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

يُذكر أن يوم المهنة ضمن برنامج تمكين الخريجين وهو أحد برامج جامعة جدة ويهدف إلى دعم توظيف الخريجين والتعاون في إيجاد فرص للتدريب الميداني التعاوني للطلاب، إضافة إلى توثيـق العلاقـة بين الجامعـة وخريجيها، وتعريـف قطـاع الأعمـال بالبرامـج المقدمـة فـي جامعـة جـدة، والتـي تعمـل علـى تلبيـة احتياجات سوق العمل وتعريفهم بكفاءة خريجي الجامعة، وتعريف خريجي وطلبة الجامعة باحتياجات سوق العمل وطرح الفرص الوظيفية المتاحة لهم.

كما يقدم يوم المهنة مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المجانية لتمكين الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير استشارات مجانية مهنية للخريجين في عدة مجالات.