الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي يُطلِق أعمال مكتب المصالحة والإرشاد الأسري بجدة

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أطلق صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم، أعمال مكتب المصالحة والإرشاد الأسري بمركز -حي الصفا- بجدة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر المحافظة، الرئيس التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن صالح الغامدي، ومدير برنامج المصالحة والإرشاد الأسري بمنطقة مكة المكرمة الدكتور علي آل درعان.

وأكد سموّه خلال الاستقبال أهمية بذل الإمكانيات كافة لتنمية الأسرة السعودية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري، والحفاظ على هذا المكوّن الاجتماعي.

وكانت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة قد أطلقت برنامجًا للمصالحة والإرشاد الأسري، بعد توقيع مذكرة تعاون مع وزارة العدل لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية والحقوقية والمالية والجزائية، وقامت بتجهيز 11 مكتباً في مراكز الجمعية بالمنطقة، منها 4 مكاتب في محافظة جدة، وذلك في إطار دورها الاجتماعي والتنموي، كمؤسسة اجتماعية تُعنى بتنمية الإنسان والمكان، ونشر ثقافة الحوار والعفو والتسامح وغرس الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.