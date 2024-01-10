الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز يستقبل مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز؛ نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالعزيز بن عبود.

واستمع سموه إلى إيجاز عن أعمال فرع الوزارة بالمنطقة ومن أبرزها استضافة 12 فعالية خلال العام 2023، منها بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ومهرجان ولي العهد للهجن بالطائف، وبطولة كأس العالم للأندية بجدة، بالإضافة للعديد من البطولات في التنس وكرة السلة والملاكمة والقوارب الشراعية, كما نفذ الفرع مايزيد عن 75 نشاطاً مجتمعيا خلال العام الماضي، ويقدر عدد الصالات النسائية والرجالية والأكاديميات الرياضية 1068, فيما بلغ عدد البطولات الفردية والجماعية 999 بطولة، ووصل عدد المتطوعين 3692 متطوع ومتطوعة.