الأمير سعود بن مشعل يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والوفد المرافق له.

واستمع سموّه لشرحٍ موجز عن سير العمل بالمشاريع التنموية بالمنطقة، وآلية تسريع إنجازها.

كما اطّلع سموه على أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، من حيث رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، وزيادة الربط الجوي ، والعمل على توفير مجموعه متكامله من حلول وخيارات النقل المخصصه للركاب ، وخدمات الشحن والبضائع لعدد من الوجهات المحليه من خلال شبكه متطوره وفاعله.