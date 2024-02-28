الأمير سعود بن مشعل يشهد توقيع مذكرة تعاون بين إمارة مكة وجامعة الملك عبدالعزيز

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم (الأربعاء) في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين إمارة المنطقة وجامعة الملك عبد العزيز لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وتهدف المذكرة التي وقعها من الجانبين وكيل الإمارة المكلف الدكتور محمد البليهد ورئيس الجامعة الدكتور طريف الأعمى

إلى وضع إطار عام ملائم يتم من خلاله تنسيق التعاون بين الطرفين للمساعدة في تحقيق أهـدافهما في ضوء خطة عمل مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية، وإعداد ودعم المبادرات التنموية والبرامج التعليمية والبحثية والتطويرية والتدريبية بما يحقق مستهدفات التنمية ورؤية 2030.