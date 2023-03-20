الأمير سعود بن معتصم يُحقق لقب فئة المبتدئين لبطولة تحدي بورشة الشرق الأوسط

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حقق صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن معتصم بن سعود بن عبدالعزيز، سائق فريق السعودية للسباقات، لقب فئة المبتدئين في الترتيب العام النهائي لبطولة تحدي بورشة الشرق الأوسط .

وأعرب سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عن سعادته بتحقيق اللقب على أرض المملكة ومن خلال استضافة سباق فورمولا1، بعد الأداء القوي والتنافس المثير بين السائقين، مشيراً إلى أن هذا الأداء هو نتيجة الاستعداد الجيد والتركيز خلال الجولات، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، دعمهما المستمر لأبناء الوطن في هذه الرياضة، مؤكداً أن هذه هي الفرصة المناسبة للهواة والمهتمين برياضة السيارات الدخول في هذه الفترة بعد الدعم المقدم من القيادة الرشيدة لصناعة أبطال للمستقبل.

كما أكد سموه أن حصوله على المركز الثاني العام الماضي في فئة gt4 حيث أحرز اللقب خالد الأحمدي بعد تنافس عالٍ، وكان الفارق بين المركزين نقطة واحدة، كانت كفيلة بتأهلنا إلى فئة gt3 الأسرع في هذا الموسم ، مؤكداً فخره بتحقيق هذه النتيجة في ظل المنافسة الكبيرة التي شهدتها الجولات، متمنياً لجميع السائق السعوديين النجاح والتقدم.