الأمير سعود بن نايف يدشّن حملة التطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية بالشرقية

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، حملة التطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية، التي ينظّمها تجمّع الشرقية الصحي، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم العريفي، والرئيس التنفيذي للتجمّع الدكتور عبدالعزيز الغامدي، وعدد من قيادات التجمع.

ونوّه سموه خلال التدشين، بما توليه قيادة هذه البلاد من اهتمام بصحة الإنسان وسلامة المجتمع من الأمراض، مثمناً جهود وزارة الصحة في رفع الوعي الصحي لدى المواطن والمقيم، مؤكداً على ضرورة حصول أفراد المجتمع على التطعيم ضدّ الأمراض الموسمية، سريعة الانتشار وحصول الفئات الأكثر عرضة للإصابة على اللقاح لسلامتهم.

من جانبه، أوضح الدكتور الغامدي، أن الحملة تسعى للوصول إلى الفئات التي يخشى عليها من خطر الإنفلونزا، مثل كبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة، وأن اللقاح يتوفر للجميع عبر شبكات ومراكز الرعاية الأولية، حيث تهدف الحملة لبناء مجتمع ينعم أفراده بحياة كريمة ونمط حياة صحي، معرباً عن شكره لسمو أمير الشرقية على تدشينه الحملة ودعمه ومتابعته.