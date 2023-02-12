الأمير سعود بن نايف يدشّن مشاريع تنموية لأمانة المنطقة الشرقية

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، عدداً من المشاريع التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة , للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، شملت 7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار بضاحية الملك فهد بالدمام بقيمة إجمالية أكثر من 673 مليون ريال ومشروعين بالعزيزية بمحافظة الخبر بقيمة إجمالية أكثر من 172 مليون ريال وذلك ضمن جهود الأمانة في تطوير البنية التحتية والتي تهدف إلى تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار، (12) مشروعاً لتنمية مخططات المنح بقيمة إجمالية تبلغ (169) مليون ريال.

وثمّن سموه دعم القيادة الحكيمة وحرصها على اعتماد المشاريع البلدية التي تحقق جودة حياة المواطن والمقيم وتحقق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠، معرباً عن سعادته بتدشين حزمة من المشاريع التنموية التي تسهم في رفع مستوى جودة حياة السكان والزائرين للمنطقة، إضافة إلى تهيئة مرافق لممارسة الرياضة والعديد من الحدائق والمتنزهات وتهيئتها لتناسب جميع أفراد الأسرة وتحقق رغبات وتطلعات أهالي المنطقة، مؤكداً أن المرافق وجدت لرفاهية المواطن والمقيم، مؤكدا على أهمية أن يكون لدى الجميع الوعي الكافي للمحافظة عليها وعلى نظافتها واستغلالها للأغراض التي أقيمت من أجلها، كما على الأمانة والجهات المعنية صيانتها بشكل دوري من أجل أن تبقى وأن تكون فوائدها ملموسة للجميع.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبر أن المشاريع شملت إعادة تأهيل وتنفيذ عدد 17 حديقة بحاضرة الدمام بمساحة إجمالية بلغت 180 ألف م2، ومسطحات خضراء بمساحة 100 ألف م2، شملت هذه الحدائق زراعة أشجار ظل متنوعة – ملاعب لكرة القدم – ألعاباً تفاعلية وترفيهية وألعاب قوى للفئات العمرية المختلفة وألعاباً مهيأة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى لوحات تعليمية وتوعوية لمرتادي هذه الحدائق، إلى جانب تنفيذ عدد من مضامير المشاة من أهمها ممشى الشعلة بالدمام والذي يعتبر ممشى تفاعلي بمساحة 11000 متر مربع يحتوي على مسار جري بطول إجمالي 900 متر، وخدمات متنوعة على طول ممشى الضي بالظهران بطول 600 متر طولي الذي يتضمن ركن “بركتنا” لكبار السن والذي يشمل أنشطة ترفيهية وألعاب قوى مخصصة لهم وركناً للبستنة والمشاركة المجتمعية، ودعماً لمفهوم أنسنة المدن تم توفير وتطوير مسارات للمشاة ضمن أرصفة الشوارع بحي البديّع والسلام بالدمام، كما تم إعادة تطوير الشوارع الداخلية وتركيب أعمدة إنارة تجميلية وزراعة أشجار الظل وألعاب وملاعب أطفال.

وأضاف أنه تم التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف وذلك لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة الشرقية، من خلال تشغيل أكثر من 80 حافلة حديثة موزعة على 8 مسارات دائرية وبطول إجمالي (400 كم)، وذلك لخدمة أكبر شريحة من سكان وزوار المنطقة الشرقية وتنفيذ العديد من الطرق والتقاطعات وتحسينها و إضافة مداخل جديدة للمدن وتنفيذ الحلول اللازمة لمعالجة النقاط المرورية والتي أسهمت في تقليل زمن الرحلة و تحسين مستوى الخدمة والسلامة على شبكة الطرق حيث تم افتتاح جسر طريق الأمير نايف عند تقاطعه مع الشارع الثامن عشر بطول ٤٨٠ متراً، وتطوير طريق الأمير متعب عند التقائه بطريق الأمير نايف حتى دوار القصور مروراً بتقاطعه مع طريق الأمير محمد بن فهد بطول ٦ كيلوات.