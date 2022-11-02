الأمير سعود بن نايف يسلّم وحدات سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم حفل تسليم عدد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بالتعاون مع جمعية البر الخيرية وجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، كما شهد سموه توقيع خمس اتفاقيات لمستفيدي الانتفاع المنتهي بالتملك مع صندوق التنمية العقارية.

وهنأ سموه المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية، التي أتت بتوحيد الجهود بين الجهات لتحقيق حلم كل أسرة مستحقة في امتلاك منزل مناسب والعيش في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة بإذن الله.

من جانبه أوضح أمين عام جمعية البر الخيرية الدكتور يوسف الراشد، أن هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها تنفيذًا لاتفاقية الشراكة والتفاهم الثلاثية التي وقعتها الجمعية بتوجيه من سمو أمير الشرقية مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) والتي يتم من خلالها توفير وحدات سكنية للمواطنين في المنطقة الشرقية، مبينناً أنه تحقق خلال الأشهر الثلاثة الماضية بتضافر جهود أطراف الشراكة حتى اليوم تسليم (320) مسكنًا لمستحقيها ليصبح إجمالي ما تم تسليمه (575) وحدة سكنية.