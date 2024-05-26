الأمير سعود بن نايف يشهد توقيع اتفاقية بين سجون الشرقية وجمعية السكر السعودية

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقيات بين المديرية العامة لسجون المنطقة ، والجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، بحضور مسؤولين من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وتجمع الشرقية الصحي، ومستشفى قوى الأمن بالدمام.

وقدم مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن محمد المطيري، لسمو أمير المنطقة الشرقية , شرحاً عن الاتفاقية وما ستقدمه من خدمات صحية لنزلاء ونزيلات السجون في المنطقة، من خلال التكامل مع الجهات ذات العلاقة، التي تقدم وتشرف على الخدمات الصحية مما يشكل داعماً ورافداً للجهود المبذولة لتعزيز صحة الانسان ووقايته من الأمراض والاهتمام بمرضى السكري بشكل خاص وتوفير الأدوية والأجهزة لهم .

وثمن العميد المطيري لسمو أمير المنطقة الشرقية , رعايته ودعمه للبرامج المقدمة من الإدارة العامة للسجون بالمنطقة.

من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز بن علي التركي، لسمو أمير المنطقة الشرقية شرحاً عن أهداف الاتفاقية والتعاون المشترك لتحسين جودة الحياة صحياً للذين يعانون من مرض السكري أو الوزن الزائد والسمنة وتثقيفهم بالتعاون مع المديرية العامة للشئون الصحية لتوفير حياة صحية آمنة لنزلاء ونزيلات السجون .

حضر توقيع الاتفاقية، مدير المركز الصحي بسجن الدمام العقيد سليمان بن سعد القحطاني ممثلا عن الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي ممثلا عن تجمع الشرقية الصحي ويمثله ، ومدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام الإنابة الدكتور بشر بن عدنان عداس ممثلا عن مستشفى قوى الأمن بالدمام .