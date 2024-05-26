الأمير سعود بن نايف يُثمِّن جهود المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية

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ثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لجهود قطاع الدفاع المدني لرفع سرعة استجابتهم للحالات التي تدخل ضمن اختصاصهم وتغطيتها، مشيراً إلى جهود المديرية في تقديم أنشطة وبرامج وقائية للحد من الكوارث ورفع نسبة الوعي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ماجد بن محمد الموزان، الذي قدم لسموه التقرير السنوي للمديرية.

وشكر اللواء الموزان، سمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بأعمال الدفاع المدني بالمنطقة.