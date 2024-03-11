الأمير سعود بن نايف يُدشن حملة جود الشرقية لتوفير ١٧٤٢ وحدة سكنية

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، حملة جود الشرقية وجود الأحساء وجود حفر الباطن، وذلك ضمن حملة جود المناطق في منصة جود الإسكان، والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية، بحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية باهتمام القيادة الحكيمة ” رعاها الله ” بتوفير السكن المناسب للأسر المحتاجة، مثمناً سموه جهود الجهات الخيرية والمنصات الرسمية في حث أفراد المجتمع على التكافل والترابط ودعم الأسر الأسد حاجة.

وتسعى حملة جود الشرقية إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي بتأمين ١٧٤٢ وحدة، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.

وتهدف الحملة إلى تمكين الأسر الأشد حاجة للمسكن، حيث أسهمت منصة جود الإسكان باعتبارها إحدى مبادرات مؤسسة سكن منذ انطلاقها في توفير أكثر من ١٩ ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من ١٠٠ ألف مستفيد من الأسر الأشد حاجة.