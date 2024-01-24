الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف مسارات العمل التنموي وتجويد الحياة

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عقد صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم (الثلاثاء), الاجتماع الدوري مع أمانة المحافظة, بحضور الأمين المهندس عبدالله الزايدي والفريق المختص المرافق له، حيث قُدّم لسموه تقرير عن سير العمل بمشاريع الأمانة الجارية، وخطط تسريع الإنجاز للمشروعات التي تنفذها الأمانة حتى يستفيد منها المواطن والمقيم.

كما تم استعراض التقارير الخاصة بعدد من المخططات السكنية في المحافظة والمراكز التابعة لها، ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري لتمكّن المستثمرين والمطوّرين العقاريين والملّاك من اغتنام الفرص الاستثمارية وفق استراتيجيات متعددة، فيما تم عرض الخطط المستقبلية لتجويد حياة المواطنين والمقيمين، وما أنجز من أعمال خلال الفترة الماضية في مجال أنسنة المدينة وتحسين المشهد الحضري، وأيضاً الأعمال التخطيطية والبيئية التي نفذتها وتنفذها الأمانة.

وثمن سمو محافظ الطائف دعم القيادة الرشيدة للمشاريع التنموية والتطويرية لدعم البنية التحتية بالمحافظة، منوهاً بضرورة سير المشاريع والبرامج المستقبلية وفق ما خطط لها، مع الحرص على الاتقان والالتزام بمواعيد الإنجاز لخدمة الأهالي، خاصة وأن المشروعات البلدية تمس الخدمات الرئيسية التي تهم المواطنين.