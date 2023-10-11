الأمير سعود بن نهار يدشن مبادرة دعم المرضى في مستشفيات المحافظة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف , في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي , اليوم , مبادرة دعم المرضى في المحافظة التي تهدف الى تقليل قوائم انتظار عمليات – العظام والمفاصل – وتدريب وتطوير الأطباء وتعزيز تلقي المواطن للرعاية الطبية اللازمة والجيدة وخلق فرص للتدريب والتطوير للأطباء المحليين وتفعيل دور الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال للإسهام في تنمية وتحسين الأداء .

وأقيم حفل بهذه المناسبة تضمن العديد من الفقرات , كما كرم خلاله المشاركون في المبادرة من الشؤون الصحية والتجمع الصحي في الطائف والغرفة التجارية وجمعية تكامل ، وشركة أيد الطبية وبرنامج المدن الصحية في الطائف والأطباء المشاركين في المبادرة.

بعد ذلك زار سموه المرضى المنومين الذين أجريت لهم عمليات جراحية للمرحلة الأولى من المبادرة.

وشكر سمو محافظ الطائف الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث لإسهامها في إنجاح المبادرة والتسريع في تنفيذها لدعم المرضى وخدمة سكان المحافظة بعيدا عن الانتظار الطويل لإجراء تلك العمليات الجراحية.

يذكر أن تنفذ المبادرة يتم على ثلاث مراحل تشمل مرضى خشونة الركبة والمشخصين بضرورة اجراء عملية تبديل المفصل , حيث ستنهي المبادرة قوائم الانتظار وإجراء العمليات في محافظة الطائف.