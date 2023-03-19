الأمير سعود بن نهار يدشن مركز غسيل وزراعة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف مركز غسيل وزراعة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بعد إعادة تأهيله من قبل مؤسسة أوقاف الشاكرين.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي أن المركز يحتوي على 18 سريرًا، ويقدم فيه العديد من الخدمات منها الغسيل الدموي والغسيل البروتيني والغسيل الدموي المنزلي والغسيل المناعي بالإضافة إلى الخدمة الجديد التي ستنطلق قريباً وهي عمليات زارعة الكلى.

وأشار إلى أن المشروع تم من خلال الشراكة المجتمعية بين صحة الطائف وأوقاف الشاكرين, مشيراً إلى أن وزارة الصحة أنشأت برنامج المشاركة المجتمعية كأول برنامج من نوعه يحقق التكامل بين الأجهزة الحكومية وجميع مكونات المجتمع خاصة المانحين والباذلين والساعين في خدمة المرضى والقيام بالمساهمة المجتمعية الفاعلية في تحقيق التنمية الصحية انطلاقا من رؤى وتطلعات برنامج التحول الوطني الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030.