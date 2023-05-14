الأمير سعود بن نهار يرعى مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية بالطائف الخميس المقبل

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف، ينطلق يوم الخميس المقبل ” مهرجان المنتجات الزراعية الموسمية ” بالمنطقة المركزية خلف باب الحزم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 مزارعاً ونحالاً وأسرة منتجة من المحافظة.

من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي, حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج بالإضافة إلى اهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة.

وأعرب ” الخليف” و ” القاضي ” عن شكرهما لسمو محافظ الطائف على دعمه غير المحدود لكل ما يخدم المحافظة في جميع المجالات، ورعايته لمهرجان المنتجات الزراعية الموسمية بالإضافة الى حرص سموه واهتمامه بالقطاع الزراعي بالمحافظة.